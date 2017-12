Invernalia se derrite

En El Muro, la frontera entre Poniente y los dominios de los Caminantes Blancos, el invierno es como el de Laponia, Finlandia y Alaska, mientras que en Roca Casterly, la tierra de los Lannister, es parecido al de Houston (Texas) y Changsha (China). Es una de las conclusiones a las que ha llegado Samwell Tarly -Sam, para los seguidores de 'Juegos de tronos'- tras examinar durante dos meses los manuscritos de la biblioteca de la Ciudadela. El estudio lo publica esta semana la revista 'Philosophical Transactions of the Royal Society of King's Landing'; en castellano, 'Transacciones filosóficas de la Real Sociedad de Desembarco del Rey'.