Doña Letizia: todo al rojo

Los 'looks' de la Reina nunca pasan desapercibido. Y aún era más difícil que lo hiciera el elegido este miércoles por doña Letizia para asistir a una reunión de trabajo de la Asociación Española contra el Cáncer, de la que es presidenta de honor.

La esposa de Felipe VI se ha rendido al (casi) 'total look' en rojo, con un conjunto en el que no faltaba un calzado de absoluta tendencia: unas botas 'over the knees' de finísimo tacón de aguja y muy ajustadas.