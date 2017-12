Ana Boyer desvela, vía exclusiva, el secreto mejor guardado de su boda

En esta ocasión, la sorpresa ha sido todavía mayor, porque la joven eligió una creación que ha suscitado numerosos comentarios entre los internautas, que esperaban una creación diferente para ella.

La joven, que llegó al altar del brazo de su hermano Julio José Iglesias, lucía un romántico vestido palabra de honor, de escote corazón, de la firma Pronovias. Según la información facilitada por la marca estaba confeccionado con un delicado tejido bordado en pailletes nacar y pedrería de cristal con aplicaciones guipur.

Hasta ahí todo perfecto, pero las críticas surgen por la línea elegida, un modelo sirena que aunque potenciaba su silueta era más apropiado para ir a una fiesta que para comprometerse con el hombre de su vida.

Por si la forma elegida no fuera suficiente, la joven añadió al traje un detalle que ella califica de 'especial', pero que no pega mucho en una boda en el Caribe: unos manguitos a juego del vestido de los que prende un velo de tul de tres metros y medio.

Un estilo nada tiene que ver con los estilismos de la joven, y menos aún de su madre, que una vez más ha sido la más elegante de una boda a la que acudieron alrededor de 60 personas y donde el gran ausente fue su famosísimo hermano, Enrique Iglesias.

Una ausencia que las malas lenguas aseguran que estuvo motivada por la fobia del joven a las exclusivas y que su propia hermana ha intentado justificar en 'Hola', la revista de cabecera de la familia. "Mi hermano Enrique no ha podido venir, pero estuvimos con él en Miami unos días antes de la boda. Por supuesto que le echamos mucho de menos, pero igualmente estábamos tan bien rodeados que no podíamos estar más felices", cuenta la hija de Isabel Preysler en su extensa exclusiva.

Por si esta explicación no fuera suficiente, la joven asegura que "Enrique estaba invitado, fue una de las primeras personas en enterarse de que me casaba. Iba a venir pero lo tuvo que cancelar por un motivo que yo he comprendido. Somos hermanos, nos queremos, nos llevamos fenomenal y seguirá siendo así", añade.