De poses y ediciones

Hay algo que no cuadra en el último tuit intelectualoide del presidente Lambán. O el ejeano es mucho más joven de lo que creemos, o cultiva una pose de ilustrado que no le corresponde o –y suponemos que esta es la respuesta correcta– se equivoca de edición. El caso es que el socialista colgó en sus redes una foto del libro de Laín Entralgo ‘España como problema’. En el texto que la acompaña dice que lo leyó en la Universidad, pero, claro, los tuiteros malignos de ingenio afilado comprobaron de inmediato que el libro recomendado se editó en 2006. ¿Estaba Lambán en la uni hace apenas once años? ¿Iba a clase con una melena lacia –que a fe la tenía– y una carpeta repleta de fotos de Bisbal y Chenoa? No, suponemos que si su recomendación no es una impostura, el presi leyó la obra de Laín Entralgo en la edición inmediatamente anterior, la de 1956. También pudo hacerlo durante los estudios de su doctorado, que concluyó ‘cum laude’ en 2014.