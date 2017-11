Cinco curiosidades sobre las dietas detox

¿Quién no ha oído hablar alguna vez de las dietas 'detox'? ¿De verdad los zumos verdes desintoxican? Desde hace algunos años, son muchos los famosos y no tan famosos que han recurrido a estos zumos depurativos, hechos de fruta y verdura, para limpiar el organismo, pero también son cada vez más numerosas las voces que alertan sobre los riesgos que este hábito puede entrañar para la salud.