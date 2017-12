María del Pilar Gomiz: "Las mujeres con discapacidad son un grupo muy vulnerable"

Estos días se habla del catálogo de Reyes protagonizado por niños con síndrome de Down, ¿es una buena forma de visibilizar la discapacidad?

La mejor. Si enseñamos a los niños que el diferente es igual vamos a conseguir que vean igual al diferente. La única manera de evitar las barreras psicológicas, los estereotipos, los estigmas, que al final son los más importantes, pasa por lograr que no se les señale con el dedo, que no se sientan diferentes y vean mermada su autoestima. Hay que empezar a trabajarlo desde muy pequeños.

Las palabras pueden ayudar a perpetuar barreras, ¿cuál es el término adecuado para referirse a este colectivo?

Aquí la autopercepción tiene mucho que ver. Hay un movimiento que defiende el uso de diversidad funcional y que ni siquiera quiere que se hable de discapacidad. Yo, por mi experiencia, prefiero hablar de personas con discapacidad, porque parece que esta última desaparece y no se asume. Lo que no se debe seguir usando es discapacitado o minusválido, aunque todavía se mantenga en muchas señales de tráfico y aparcamiento y esté superado por el imaginario social. Decir discapacitado es poner el foco en una limitación concreta que no le anula el resto de sus talentos y posibilidades. En cualquier caso, tienen que ser ellos mismos los que lidien en este desencuentro del lenguaje, hay que darles voz y que decidan.

¿Hay todavía desconocimiento sobre la discapacidad?

El estigma y los prejuicios, esas barreras no físicas con las que se topa este colectivo, están basados precisamente en la ignorancia. Todavía pensamos que una persona de este colectivo tiene que tener una vida distinta.

Dedica un capítulo de su libro a las mujeres.

El de las mujeres es un grupo especialmente vulnerable, porque en ellas se juntan las variables discriminatorias del hecho de ser mujer con las de ser una persona discapacitada. Es un tipo de discapacidad que afecta absolutamente a todos los ámbitos de su vida y les genera una discriminación interseccional que las pone en riesgos de vulnerabilidad próximos a la exclusión social.

Precisamente su segundo libro gira alrededor de estas víctimas de la violencia de género.

Es un estudio a partir de 70 entrevistas a mujeres que tienen discapacidad, víctimas de violencia, que va a editar Cáritas porque quedé finalista en el tercer concurso de investigación social de la Fundación Foessa. El índice de violencia sexual en mujeres con discapacidad intelectual es muy grande. En nuestro imaginario social son mujeres bondadosas y eternas niñas, pero precisamente por eso están muy desprotegidas. Creemos que están muy protegidas por sus familias, pero sufren todo lo contrario.

A nivel normativo, ¿cómo está España?

España es uno de los países en los que más se ha trabajado esta cuestión en el plano normativo. Pero, de poco sirve el papel si no hay recursos para poder implementar las medidas. La última Ley de Discapacidad ha supuesto un gran avance, la anterior hablaba de minusválidos. Por eso parece mentira que todavía se practiquen abortos coercitivos o esterilizaciones forzosas a mujeres de este colectivo que conllevan incapacitarlas judicialmente y anularlas como personas. La ONU dice que estas prácticas deben ser erradicadas completamente.

¿Por qué habla usted de la "mal llamada" Ley de Dependencia?

Porque da a entender que tenemos que hablar de gente dependiente y, al contrario, se debe fomentar su independencia y libertad. Los ajustes que piden, como la eliminación de barreras arquitectónicas, no solo les benefician a ellos sino a toda la sociedad.

¿Qué trabajo lleva entre manos?

Investigo cómo los medios reflejan a las mujeres con discapacidad y la forma en que esto repercute en ellas mismas y en su autoestima.