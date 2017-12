Los tuits de Obama, Ariana Grande y del anónimo que pedía "nuggets" gratis, truinfadores del 2017

El segundo tuit con más "me gusta" del año lo publicó la cantante Ariana Grande después de otra tragedia, en este caso el tiroteo en su concierto en el Manchester Arena en mayo pasado. "Rota. Desde el fondo de mi corazón, lo siento muchísimo. No tengo palabras", dijo la cantante tras conocer el alcance de la masacre, que tuvo lugar cuando ella ya había abandonado el escenario.

El tercer lugar lo ocupó de nuevo Barack Obama, cuando en julio envió un mensaje de apoyo a su antiguo contrincante, el republicano John McCain, tras conocer que sufría cáncer.

En cuanto a los mensajes más retuiteados, en la primera posición se encuentra un joven estadounidense anónimo que pidió ayuda para conseguir 18 millones de retuits y lograr así un año de "nuggets" de pollo gratis.

El mensaje del joven se compartió finalmente más de 3,6 millones de veces y la cadena Wendy's accedió a suministrarle su ración gratuita de "nuggets" tras la campaña mediática generada, y que convirtió su mensaje en el más retuiteado de la historia.

HELP ME PLEASE. A MAN NEEDS HIS NUGGS pic.twitter.com/4SrfHmEMo3