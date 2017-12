Arguiñano arremete contra el programa 'Masterchef': "No puedo con él"

El cocinero Karlos Arguiñano ha encendido la mecha de la polémica tras unas declaraciones en las que arremete contra el programa de televisión 'Masterchef'.

En una entrevista para la revista 'Rumore', tras ser preguntado por el espacio que emite TVE, el vasco ha contestado: “No lo veo porque no es un programa de cocina, es un reality y yo no puedo con los realities”. Arguiñano, que lleva más de veinte años enseñando a cocinar en antena, ha asegurado que a este tipo de programas "les gusta la lagrimita", y que no comparte esa forma de hacer cocina en televisión. "No puedo con él", ha confesado.

El de Guipúzcoa ha proseguido asegurando que "las escuelas de cocina se montan para enseñar, y no para ganar dinero".