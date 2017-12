La Tierra es plana... y otras conspiraciones

Fue una de esas tormenats de Twitter, que dejan poco poso pero muchas risas. El astronauta español Pedro Duque retuiteaba una publicación del youtuber Oliver Ibáñez, quien afirmaba que la Tierra es plana. "Me pregunto si hay alguien que se cree de verdad que la Tierra sea plana. No como broma", destacaba el astronauta. "Alucino que haya un youtuber en español con 88.000 inscritos sobre este tema...". La sorpresa vino después, cuando Ibáñez replicó a Pedro Duque y quiso dejarlo en evidencia al asegurar que "la Tierra es plana porque así lo demuestra el método científico". Lo que Ibáñez parecía ignorar es que Pedro Duque ha estado dos veces en el espacio. Y ha visto la Tierra tal y como es. "Aún así poco le importará a ese youtuber o a otros seguidores de las teorías de conspiraciones. No importa lo tozuda que sea la realidad, ellos afirman tener la razón", destaca el divulgador Miguel Ángel Sabadell, colaborador en medios aragoneses y azote de los defensores de las pseudociencias. "Por lo general, todos somos un poco conspiranoicos, pero actualmente hay una enorme ola de blogueros, youtubers o incluso expertos que defienden todo tipo de teorías: que nunca hemos estado en la Luna, que Lady Di fue asesinada, que el club Bildelberg domina el mundo, que los gobernantes son en realidad reptiles extraterrestres...".