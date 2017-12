¿Por qué tienen pezones los hombres?

Está claro que no sirven para amamantar a los bebés. Pero los hombres tienen pezones.

Ya sabemos que la naturaleza es sabia y que la evolución tiene a eliminar lo que no sirve, pero a pesar de todo ello, los hombres lucen en sus pechos ese amago de senos, que obviamente no tienen ninguna función.

Su existencia tiene mucho que ver con el desarrollo embrionario de los seres humanos. Hasta la sexta o séptima semana de embarazo no hay diferencias entre los embriones masculinos y femeninos. Solo a partir de entonces se inducen los cambios que determinarán el sexo del individuo y que establecerán que, si es mujer, desarrollará las mamas cuando llegue a la pubertad.

Pero los pezones aparecen en esas primeras semanas, antes de saber si el bebé será niño o niña. ¿Por qué la evolución no ha eliminado un elemento que no tiene ninguna función en los varones?

Porque no molestan. Los pezones no suponen ningún 'coste' en el desarrollo de los hombres y, sobre todo, no son un inconveniente a la hora de reproducirse. Y al fin y al cabo, de eso va la evolución.

Por eso, se han mantenido a lo largo de los siglos. Y visto que la naturaleza no tiene nada contra ellos, todo apunta a que seguirán ahí muchos siglos más...