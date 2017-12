Selena Gómez confirma que se ha reconciliado con Justin Bieber

Tras varias semanas de rumores y persecuciones por parte de los paparazzi, Selena Gómez ha confirmado que ha retomado su relación sentimental con el también cantante Justin Bieber.

Así lo ha hecho saber tras recibir el jueves el premio 'Billboard Women in Music' en una ceremonia en el que apareció visiblemente emocionada por dedicárselo a Francia Raisa, la amiga que le donó un riñón el pasado mes de septiembre.

Después de su ruptura amorosa con Abel Makkonen Tesfaye, más conocido como 'The Weeknd' tras 10 meses de relación, Selena ha sido vista con Justin compartiendo almuerzos, paseos en bici y partidos de hockey. "Aprecio a las personas que realmente han tenido un impacto en mi vida. Así que antes quizá podría haber estado forzando algo que no estaba bien. Pero eso no significa que querer a alguien sea algo que desaparezca", asegura la cantante a Billboard sobre su romance con el canadiense, que comenzó en el año 2010 y que ha estado marcado por sus idas y venidas.