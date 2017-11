Un burka por un divorcio, el modelo de Ágatha Ruiz de la Prada

La razón de tan llamativo atuendo fue la decisión que la diseñadora tomó hace un año, justo el día que el periodista le anunció su intención de separarse: que su ex no le volviera a ver nunca.

En unas declaraciones recogidas por la revista '¡Hola!' Ágatha Ruiz de la Prada lo explica: "Solo se me veían los ojos. ¡Fue tan alucinante! Aunque ya sabía que no íbamos a estar en el mismo cuarto, porque el divorcio se firmaba en salas separadas, me vestí por si nos llegábamos a cruzar en algún momento. Me daba igual que la gente me pudiera reconocer o no. Lo único que yo quería era que él no volviera a verme nunca más".