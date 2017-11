Cambiar a los bebés, también en los baños de hombres

“Para que a las mamás no se les quede siempre la comida fría y los padres no tengamos que ‘colarnos’ donde no nos toca”. Así presenta el diputado altoaragonés Gonzalo Palacín la iniciativa que ha llevado a la mesa del Congreso de los Diputados para que los cambiadores de bebés se instalen también en los baños masculinos, o si es posible, en zonas accesibles a todo el mundo. “Mi propia experiencia como padre me ha llevado a situaciones incómodas, incluso enfados, cuando tienes que entrar a un baño que no es el que te corresponde para cambiar al niño. En muchos casos acaban haciéndolo directamente las madres para evitarlo”, argumenta Palacín, que impulsa la propuesta junto a su compañera en el PSOE y diputada por Sevilla, Carmen Cuello.