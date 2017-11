José Mota y Mago More, a carcajada limpia contra el cáncer

Dos de los mejores humoristas españoles, José Mota y Mago More, han puesto su ingenio al servicio de Amigos del CNIO, la asociación creada para que cualquier persona o entidad pueda colaborar altruístamente con la investigación del cáncer.

José Mota da vida a un paciente que llega con un ataque de risa a la consulta del médico, a quien interpreta Mago More. Este tiene que explicarle que el CNIO no es el servicio de inteligencia español, sino el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, y le convence de la necesidad de respaldar este tipo de acciones. La conclusión de Mota y More es clara: “Si muchos ponemos un poco, haremos un mucho”.

Amigos del CNIO cumple el deseo de establecer una vía directa de contacto entre este centro de investigación del cáncer y la sociedad, y también la necesidad de recibir su apoyo para desentrañar los misterios del cáncer en beneficio de todos.