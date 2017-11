Un emotivo ramo de flores desde hace años, de su padre fallecido

Este era el último aniversario de esta tradición y lo ha querido compartir en Twitter con el siguiente texto: "Mi padre murió de cáncer cuando yo tenía 16 años. Antes, pagó por adelantado flores para que yo pudiera recibirlas cada cumpleaños. Bueno, estas son las flores de mi 21 cumpleaños. Las últimas. Te echo de menos, papá".

My dad passed away when I was 16 from cancer and before he died he pre payed flowers so i could receive them every year on my birthday. Well this is my 21st birthday flowers and the last. Miss you so much daddy. pic.twitter.com/vSafKyB2uO