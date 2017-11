'Pesadilla en la cocina'... y en Twitter, si le enseñas tus platos a Gordon Ramsay

Pero además, Ramsay es un activo usuario de las redes sociales y recibe miles de comentarios de sus fans. Muchas veces, estos le envían fotografías de sus platos para que juzgue el resultado. Y los comentarios son casi siempre tan hirientes y divertidos como los que el cocinero lanza en su programa de televisión.

@GordonRamsay please rate my medu vada sambar and nariyal chutney pic.twitter.com/9dAcqI5kwD

"Por favor, Gordon, puntúa mi sambar de medu vada (un plato indio) y mi chutney de coco", dice @Sychlops.

I didn't know you can tweet from prison https://t.co/rxrPPBonff — Gordon Ramsay (@GordonRamsay) 6 de abril de 2017

"No sabía que se podía tuitear desde la cárcel", le contesta Ramsay.

"¿Qué te parece mi cena?", le pregunta @joenahh

Even your dog is not interested.... https://t.co/BCOvYQve6L — Gordon Ramsay (@GordonRamsay) 5 de marzo de 2017

"Ni siquiera tu perro está interesado", le contesta Ramsay.

"¿Qué tal hizo mi abuela esta lasagna?".

It's looks as dry as my grandma..... she passed 20yrs ago https://t.co/eg2GFkWTRO — Gordon Ramsay (@GordonRamsay) 30 de julio de 2017

"Está tan seca como mi abuela... y murió hace 20 años", es la respuesta del chef.

@GordonRamsay my mate sent me a pic of his dinner,what do you think? pic.twitter.com/FqQfUQYJ6c — Grant Walton (@GrantWalton69) 2 de agosto de 2017

"Mi compañero me ha mandado una foto de su cena, ¿qué te parece?".

Did his dog lay one in the pan ? https://t.co/1RNLQGJyDz — Gordon Ramsay (@GordonRamsay) 2 de agosto de 2017

"¿Su perro se lo hizo en la sartén?", dice Ramsay.

"¿Qué piensas de este desayuno especial para mi mujer (se llama Jojie)?".

D I V O R C E https://t.co/69P58U5gFV — Gordon Ramsay (@GordonRamsay) 27 de julio de 2017

No hace falta traducir la respuesta de Ramsay, ¿verdad?.

@GordonRamsay how do you like the cake I made for my dad's birthday? pic.twitter.com/zAueeKbRND — caroline (@_carolinegresh_) 3 de mayo de 2017



"¿Cómo ves el pastel que he hecho para el cumpleaños de mi padre?".

Is he still talking to you ? https://t.co/s2GvaBbeP8 — Gordon Ramsay (@GordonRamsay) 3 de mayo de 2017

"¿Todavía te habla?".

@GordonRamsay treating myself to some noodles n shrimp what do u think pic.twitter.com/4Yk1PS5mWF — OreoBichano (@Floptina_Legend) 28 de marzo de 2017

"Intentando hacer noodles con gambas. ¿Qué te parecen?".

I'm not sure what's more off putting your food or your toes..... they're longer than your noodles.... https://t.co/mPx5UXMBuB — Gordon Ramsay (@GordonRamsay) 28 de marzo de 2017

"No estoy seguro de que es más triste, si tu comida, o los dedos de tus pies... son más largos que tus fideos".

"La pizza de queso de mi crucero".

"Salta".

No todo son críticas devastadoras. Ramsay también sabe ser amable cuando la receta lo merece. Y si el cocinero aficionado es un niño enseña su lado más amable.

"¿Qué piensas de este lomo de cerdo que ha hecho mi prometido?".

"Cásate con él".

@GordonRamsay My son wants you to rate our stir fry... He loves your shows pic.twitter.com/R0dG1PE3wv — Dane Winn (@DaneWinn2) 8 de agosto de 2017

"Mi hijo quiere que puntúes su salteado. Le encantan tus programas".

I wrote it on his T shirt https://t.co/7ARigdZMMd — Gordon Ramsay (@GordonRamsay) 9 de agosto de 2017

"Lo escribí en su camiseta ('awesome' significa 'fantástico' en inglés)".