¿Cuántos idiomas hay en el mundo?

Del A-Pucikwar, una lengua casi extinguida de las islas de Andamán, en la India, al zuñi, el idioma que hablan los indios estadounidenses del mismo nombre, pasando por el Fe'fe', que se habla en algunas zonas de Camerún o el asiático Mon.

En el mundo hay miles y miles de lenguas distintas. Algunas tienen millones de hablantes y otras, apenas un puñado. Pero todas ellas distinguen culturas e identifican a quienes las conocen como parte de un grupo.

La cifra exacta es difícil de calcular, porque hay idiomas tan minoritarios que desaparecen cuando mueren sus últimos hablantes. No obstante, la web estadounidense Ethnologue:lenguages of the world, tiene registradas un total de 7.099.