Se busca 'millenial' para cuidar de un muñeco hinchable por 6.000 euros al mes

Salir de compras, viajar a cualquier lugar del mundo, disfrutar de conciertos...son algunos de los placeres de la vida, aunque para ello tengamos que gastarnos dinero. Sin embargo, una empresa dedicada a los juguetes educativos y los juegos de mesa, Diset, busca a un joven que quiera hacerlo durante el mes de diciembre, pero no gastándose dinero de su bolsillo, sino cobrando hasta 6.000 euros. El 'casting' para elegir al candidato ideal será el 30 de noviembre en Madrid entre as 10.00 y las 14.00 en el Teatro Luchana (c/ Luchana 38).