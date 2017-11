El 'youtuber' que explica a un astronauta que la Tierra es plana

Hay gente pa'todo. Ya se sabe. Pero a estas alturas del siglo XXI resulta bastante ridículo que alguien venga con la premisa de que la Tierra es plana. Sin embargo, existen personas así.

Y no solo existen, sino que algunas acumulan miles de seguidores en las redes sociales. No sabemos si porque están de acuerdo con sus planteamientos o porque encuentran divertido lo friki del asunto. Una de ellas es Oliver Ibáñez, una estrella de Youtube que defiende que nuestro planeta no es una esfera y que todo responde a una conspiración internacional para engañarnos a todos.

Según él "una élite mundial que gobierna en la sombra ha sumido a la humanidad en la más profunda ignorancia acerca del mundo en el que vivimos. A través de la NASA, del sistema educativo y de los medios de comunicación, nos han hecho creer que la Tierra es una esfera giratoria que viaja a enormes velocidades por el espacio exterior. Lo que no nos han contado es que jamás se ha demostrado ni la esfericidad ni el movimiento de la Tierra. De hecho, todos los experimentos científicos que se han realizado para detectar el movimiento y la curvatura de la Tierra han determinado que nuestro mundo es un plano totalmente inmóvil".