John Lasseter, el jefe de Pixar, admite que ha "cruzado la línea" con algunas empleadas

El jefe creativo de Pixar y Walt Disney Animation Studios, John Lasseter, anunció hoy que tomará una excedencia de su cargo de seis meses tras reconocer comportamientos fuera de lugar y que se propasó con su personal, informó hoy el medio especializado The Hollywood Reporter.

"Me disculpo profundamente si os he decepcionado. Especialmente quiero pedir perdón a cualquiera que haya estado en el lado contrario de un abrazo no deseado o cualquier otro gesto que sienta que haya cruzado el límite de algún modo, manera o forma", dijo Lasseter en un memorando dirigido a sus trabajadores.

"No importa cómo de inofensiva fuera mi intención: todo el mundo tiene el derecho a establecer sus propios límites y que se respeten", añadió.