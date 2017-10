Los representantes de Sobral critican las "falsas" noticias sobre su salud

La empresa Fado in a Box, que representante al cantante portugués Salvador Sobral , criticó este jueves con dureza los artículos aparecidos en la prensa sobre el estado de salud del artista , que calificaron de "falsos" y llenos de intrigas.

"Con gran lástima y tristeza, continuamos asistiendo diariamente a una exploración periodística vergonzosa sobre la vida privada de Salvador Sobral. Es ese un periodismo de carácter totalmente falso y lleno de intrigas, en la medida en que ningún medio escribe con conocimiento de causa", subrayan en un comunicado difundido este jueves.

El goteo de noticias sobre la salud de Sobral es constante en la prensa portuguesa e internacional, que trata de confirmar si el cantante ha empeorado desde que ingresó el pasado septiembre en el Hospital de Santa Cruz, a las afueras de Lisboa.

Sobre la realidad de su estado poco o nada se sabe con certeza, ni siquiera el motivo de su enfermedad, aunque medios locales aseguran, citando a "fuentes próximas" al artista, que necesita de forma urgente un trasplante de corazón.

La última de las informaciones aparecidas en la prensa rosa portuguesa, que apuntaba que estaba conectado a un corazón artificial -cuyo coste superaría los 100.000 euros, afirman- a la espera del trasplante, ha hecho estallar a su entorno, que pide a través de los representantes respeto a su privacidad.

"Fue pública la petición del cantante", recuerdan desde Fado in a Box, "así como la de la familia y todos los que le son próximos" para que se respetara su privacidad, y ahora "esta petición se mantiene y se refuerza".

Los representantes agregan que "la exploración de la vida privada, reforzada con hechos totalmente falsos, es un delito" en muchos países, y criticaron lo que sucede en Portugal.

"En Portugal, los seres (des)humanos que se esconden detrás de textos fáciles, puramente sensacionalistas y maliciosos, no son capaces de entender que este tipo de violencia psicológica para con su semejante puede ser más destructiva que cualquier enfermedad", aseveran.

Por ello, apelaron a los seguidores del cantante a que "no se embarquen" en este tipo de historias publicadas por "medios y gente que no tiene otro objetivo que no sea sacar provecho de una situación de vida ajena que a nadie más interesa"