La web de la película 'Space Jam' sigue activa 20 años después

Acostumbrados al ritmo frenético con el que avanza cada vez más la actualidad y que deja, a veces en cuestión de minutos, obsoleto lo que parecía más novedoso, resulta impensable que algunas cosas se mantengan iguales veinte años después. Ejemplo de ello es la página oficial de 'Space Jam', aquella película que en 1996 reunió al jugador de baloncesto Michael Jordan con los dibujos animados de la Warner Bros, los Looney Tunes, en una loca y animada aventura de baloncesto intergaláctico. Más de dos décadas después, la web continúa abierta.

Con un primitivo y noventero diseño web de fondo, y en inglés, todavía se puede navegar por el universo 'Space Jam' a través de once planetas de diferentes colores y tamaños que ofrecen un contenido de lo más variado en torno a la película. Por ejemplo, 'Junior Jam' permite descargar dibujos para colorear e incluye una lista de consejos para jugar al baloncesto, y en 'Behind the Jam' los fans descubren cómo se hizo la película. Además, es posible descargarse salvapantallas, juegos e incluso el tráiler de la película, puesto que You Tube no vió la luz hasta el 2005.

Además, en el apartado dedicado a las noticias relativas a la película ('The Pressbox') anuncian que "por el momento no hay novedades". Por el momento, y probablemente para siempre. Parece que al final, veinte años sí pasan factura.