Ana Boyer y Fernando Verdasco anuncian su boda, vía exclusiva

Con una foto de primer plano y vestidos rigurosamente de blanco. Así han anunciado su compromiso matrimonial Ana Boyer, la hija de Isabel Preysler, y su pareja, el tenista Fernando Verdasco . Lo han hecho, como no podía ser de otra manera, en ' Hola ', su revista de cabecera y la noticia, aunque esperada, ha pillado a todos con el pie cambiad o, porque el mundo del corazón pensaba que antes irían al enlace de su madre, que para algo es la 'reina del cuore'.

La petición no pudo ser más romántica y madrugadora ya que el tenista, según la citada fuente, le pidió matrimonio un día, al levantarse. “Llevaba tiempo queriendo pedírselo. Ese día me desperté y sentí que era el momento. Ahora estoy muy feliz de haber dado el paso y toca pensar cómo queremos hacerlo”, cuenta Fernando.

La futura esposa da más detalles del momento, asegurando que "estábamos de viaje en la playa, y una mañana, Fernando me lo pidió dándome un anillo”.

Las familias de los contrayentes están encantadas con la noticia, y a Isabel Preysler no le ha sentado nada mal que su hija se le adelante camino del altar. Y no le importa porque la suya sería la cuarta boda, aunque para eso tendrá que esperar a que el premio Nobel Mario Vargas Llosa le pida en matrimonio, algo que por ahora no ha sucedido todavía y que, si ocurre, lo sabremos vía exclusiva, igual que ha ocurrido ahora con Ana.

La pareja no sabe todavía dónde, cómo ni cuando se casarán, pero a ellos les gustaría "que fuera una boda íntima” aclara Ana, quien recuerda que se conocieron en un verano en ibiza, en 2013, y lo hicieron en un concierto de su hermano Enrique Iglesias, que era amigo del que ahora se va a convertir en su futuro esposo.