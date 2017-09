Maquillaje que no se nota: claves para conseguir un efecto natural

Cada temporada, el mundo de la moda y la belleza se renuevan proponiendo a sus seguidores tendencias en las que inspirarse. Pero si hay una constante que se ha mantenido a lo largo de los años, en cuanto a maquillaje se refiere, es la que persigue un creíble 'look natural'. El resultado de esta corriente, denominada 'sinceridad' y que la campaña pasada desbancó a técnicas tan populares como el 'countouring' o el 'strobing', es uno de los más buscados cada mañana por muchas mujeres.

Pero maquillarse y que no lo parezca no es tan fácil. Para obtener el efecto 'recién levantada' es necesario conocer qué puntos del rostro potenciar y qué tonos utilizar para conseguir una piel equilibrada que simule no estar cubierta.

Uno de los pasos más importantes, antes de comenzar a aplicar los cosméticos, es llevar una buena rutina de hidratación del rostro, algo para lo que se necesita dedicación y constancia. Una textura más suave y una piel más elástica y jugosa ayudarán a conseguir un resultado más natural.