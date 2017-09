Este curso, motiva a tus hijos para aprender idiomas

Cuántas veces hemos oído que los niños son como esponjas que lo absorben y lo aprenden todo con gran rapidez? A juicio de un buen número de educadores e investigadores, hasta los 3 años, los niños tienen una capacidad perfecta para asimilar la fonética y la gramática de varios idiomas a la vez; de los 4 a los 8, el aprendizaje se complica; y de los 8 en adelante, ya es difícil aprender por intuición. Otros expertos, sin embargo, aseguran que el aprendizaje precoz de una segunda lengua puede producir contaminación lingüística y retraso en el aprendizaje. En la adolescencia, menor interés

Sea como sea, los padres de hoy en día tenemos bien claro que el dominio de otras lenguas es imprescindible para el desarrollo personal y profesional de nuestros hijos. ¿Hay alguno al que no le interese el futuro de sus hijos?

Con los pequeños no suele haber problema, pero conforme se aproximan a la adolescencia, por lo general, el interés por los idiomas se desvía hacia otros derroteros. Es el momento de actuar, de motivarlos, de darles mil razones –o más si es preciso– para convencerlos de que no pueden desaprovechar esta oportunidad, ya que, con el paso del tiempo, las responsabilidades irán creciendo –el trabajo, la universidad, los novios-as...– y el aprendizaje de los idiomas se hará más complicado si no se tiene una buena base.

El futuro, para ellos, lejano