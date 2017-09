Críticas a Padilla por pasear una bandera franquista en Jaén

La imagen fue compartida por la secretaria general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, con el siguiente comentario: "Juan José Padilla exaltando el fascismo en Villacarrillo (Jaén). Vergüenza de que esto siga pasando y no pase absolutamente nada".

Juan José Padilla exaltando el fascismo en Villacarrillo (Jaén). Vergüenza de que esto siga pasando y no pase absolutamente nada. pic.twitter.com/9fvxpURQ62

El torero, muy querido por la afición aragonesa tras perder un ojo de una cornada en Zaragoza en 2011, cogió la bandera que le tiró el público desde la grada sin darse cuenta de que llevaba el escudo del águila. Así lo relata el diario El Mundo, que ofrece la respuesta del diestro. "La bandera no era mía. Me la lanzaron desde el público como ocurre en muchas plazas", asegura.

El torero continúa diciendo que lamenta si a alguien le ofendió la escena, pero reconoce que no se sintió incómodo al respecto. "Ese símbolo es una cosa del pasado y yo vivo en el presente. El problema que tenemos los españoles no es si la bandera tiene el águila o no", concluye.