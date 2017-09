Puesta a punto para una vuelta al cole con entusiasmo y optimismo

Con los días contados para la vuelta al cole, ya es hora de comenzar un proceso de adaptación, que debemos afrontar con entusiasmo y optimismo. Todos, padres e hijos, retomaremos nuestras obligaciones, hábitos, horarios, rutinas... y nos veremos sometidos a un pequeño reajuste que provoca una cierta sensación de desazón, pero que, en el peor de los casos, no durará más de tres o cuatro días. Y, no, no nos equivocamos al afirmar que son muchos los padres que extrañan a sus hijos, que se sienten tristes, porque, a partir de ahora, ya no van a tener tanto tiempo para disfrutar con ellos.

Al colegio, confiados y seguros