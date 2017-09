Bardem: "Mi responsabilidad es siempre con la película, lo que haga con mi vida es otra cosa"

Si en la película los seguidores del escritor al que Bardem interpreta se vuelven locos por él en una suerte de fagocitación, el actor aseguró sonriendo y contestando en español a una pregunta en italiano: "A mí todavía no me han comido".

"Creo que es una suerte poder trabajar en este oficio, es una bendición poder vivir de ello y tener, como en este caso, el honor de pertenecer a una película con un talento extraordinario como el que acompaña a este mesa y los que no están", señaló el actor español.

Lo demás, "es simplemente una consecuencia con la que vives, no es lo ni mucho menos lo importante, ni mucho menos el objetivo", reflexionó Bardem en la rueda de prensa de presentación de un filme que fue recibido con abucheos y aplausos y que es una alegoría del éxito, el amor, la desigualdad, la superpoblación o la explotación del planeta.

Unas palabras que fueron aplaudidas en la sala de prensa y apoyadas por Jennifer Lawrence, que interpreta a su mujer en la película.

La actriz se mostró agradecida por la gente que admira su labor como actriz. "Si no hubiera fans no sería posible hacer lo que hago, no sería de ninguna utilidad para la sociedad, es lo único que sé hacer, adoro mi trabajo y quiero poder hacerlo", resaltó.

"No tengo otra palabra que gratitud por la gente que está ahí fuera" agregó, antes de señalar que la película es sobre una "humanidad insaciable".

"Yo he venido aquí y estoy encantada de firmar tantos autógrafos como pueda y de hacerme fotos, pero a veces simplemente no puedes ir a una tienda o bajar de tu coche para entrar en un restaurante".

En su caso, asegura "haber encontrado el equilibrio" entre responder a sus fans y no dejar que alguien, por ejemplo, la fotografíe en pijama en un avión para luego criticarla por su estilo.

Por eso ha aprendido a decir a veces que 'no' porque "es importante marcar los límites", especialmente en una época de la actual "insaciabilidad de internet".

Y otra de las actrices de la película, Michelle Pfeiffer, resaltó que es muy diferente el cómo un famoso recibe ese tipo de adoración y cómo lo hace la gente de su alrededor.

"Cuando son así de invasivos lo consideras una intrusión, una gran distracción de la gente que amas", agregó.

Un tema, el de la fama, que no fue el objetivo de Aronofsky cuando escribió el guion. "Nunca estuvo en la concepción del filme hablar de eso, no fue algo que busqué, pero es algo que dice muy claramente el filme".

"Tú pensabas en humanidad, no necesariamente en fans", apostilló Lawrence, que apenas firmó autógrafos al finalizar la rueda de prensa mientras que Bardem sí se paró unos minutos.