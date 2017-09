La mejor comentarista de 'Juego de Tronos' es una abuela andaluza

Su nieta, consciente de la gracia de su abuela, decidió grabar las reacciones de esta al ver el último capítulo de la serie, 'El dragón y el lobo' y subirlas a sus redes sociales.

El vídeo se ha hecho viral gracias a frases como "¡Qué satisfecha me he quedado con que el tío este se haya muerto!", refiriéndose a la muerte de Meñique. O cuando se entera, que tendrá que esperar bastante tiempo hasta el estreno de la próxima y última temporada: “¡En dos años me he muerto yo! ¿Y ahora me muero yo con el intríngulis?”