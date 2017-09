El asteroide Florence cruza junto a la Tierra en un paso sin precedente

Según lo previsto, la mayor aproximación tuvo lugar a las 12.06 GMT, una cercanía sin precedentes en un objeto de este tamaño --comparable a una montaña-- desde que hay observaciones.

"Nada de este gran tamaño ha pasado tan cerca de la Tierra desde que hemos estado rastreando", dijo a Space.com Paul Chodas, gerente del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en Pasadena, California. "Este es un evento que pasa una vez en 40 años".

A large asteroid will pass Earth safely today at about 18 times the distance between the Earth and the Moon: https://t.co/k0DiE9kor8 pic.twitter.com/7Prj21rAU5