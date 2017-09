Alaska y Mario alivian las deudas de Bibiana Fernández con Hacienda

Olvido Gara (Alaska) y Mario Vaquerizo han comprado a Bibiana Fernández la casa de Boadilla del Monte que tuvo que poner a la venta debido a sus deudas con Hacienda.

Así lo ha hecho público la propia actriz en su red social de Instagram con el siguiente mensaje:

"Familia por terminar de un modo alegre, los que me seguís de continuo, recordaréis y día puse un cartel. Y cuando menos lo esperas todo sale bien, pues si entre otras muchas cosas, ellos se quedan con la casa, no puede estar en mejores manos, volveremos cienes y cienes de veces, el patrimonio emocional que al final es lo que más me importa, #davidelfinforever un olivo de mis compadres el abeto de Miguel nadie los cuidara como ellos, quiero hacer una foto, como la rendición de Breda pero hoy no teníamos Produccion feliz noche os amo @alaskaoficial @mariovaquerizooficial