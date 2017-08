María José Campanario y su obsesión (presunta) por convertirse en Belén Esteban

Los que justifican este diagnóstico no oficial se basan para hacerlo en el nuevo aspecto que presenta la eterna rival de la 'Princesa del pueblo', ya que ha dejado a un lado las mechas castañas para lucir un 'look rubio pollito', idéntico al que nos tiene acostumbrados la colaboradora de 'Sálvame'.

Y no solo eso, Mª José ha cogido unos kilos de más para, según parece, imitar la curva de la felicidad que muestra Belén en todas sus imágenes veraniegas, ya sea en Menorca, Asturias o Benidorm, con su Miguel del alma.

Este parecido físico no ha pasado desapercibido tampoco para la propia Belén, quien aseguró en su programa que tanta casualidad, en pelo y en kilos, le daba "un poco de miedo". Y como la de Paracuellos no da puntada sin hilo, alimentó los rumores y el suspense con una frase lapidaria: "Hay cosas que suceden y no puedo contar".

Entre estas cosas, aseguran que se encuentra la obsesión de Mª José por coleccionar todos los recortes, fotografías y artículos en los que aparece Belén Esteban. Material que empezó a recopilar hace ya varios años y que guarda en cajas de zapatos debajo de su cama marital. Una información que ha filtrado alguien muy cercano a ellos, se supone, porque no todo el mundo entra en el dormitorio de una pareja por mucha confianza que tenga con ellos.

Cajas de zapatos, tintes de pelo y unos kilos de más que están sacando de quicio a Mª José que en una de sus salidas del centro psiquiátrico donde está ingresada mandó un mensaje a uno de los colaboradores de Sálvame. Un texto que dice esto: "Un consejo: probad a meteros el dedo por el ‘pompis’ y haceos los muertos, así el país estaría mucho mejor, diría que hasta el mundo".

Ellos, lejos de hacerle caso, siguen erre que erre con la polémica del parecido con Belén y han localizado hasta a la mismísima madre de la aludida, Remedios Torres, quien ha desmentido rotundamente que su hija esté obsesionada con Belén Esteban. La mujer se quejó de que su hija ha pasado de ser una enferma a ser el títere de Belén Esteban.

Mientras, en Ambiciones, su marido, que nunca dice ni blanco ni negro, ni sí ni no, respondió a la polémica bromeando en tono irónico y admitiendo que él sólo habla con dinero de por medio.