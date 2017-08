Las 36 preguntas con las que podrías enamorarte de cualquiera

Generar intimidad y cercanía entre dos extraños de forma gradual. Este era el propósito del psicólogo y profesor de la Universidad de Stony Brook -Nueva York- Arthur Aron cuando probó por primera vez en 1997 el cuestionario que había elaborado para ayudar a sus compañeros de profesión a crear una relación cercana en el contexto de un laboratorio. Sin embargo, su experimento concluyó con unos resultados inesperados.

El ensayo constaba de un formulario de 36 preguntas, divididas en tres bloques en función de su 'profundidad', que los todavía extraños debían hacerse y responderse entre sí. Para ello, Aron distribuyó a los participantes en parejas, que en algunos casos estuvieron formadas por un hombre y una mujer. Seis meses más tarde, una de aquellas parejas de desconocidos acabó casándose. El tiempo recomendado por el psicólogo en el ensayo original para responder a las preguntas era de 45 minutos y, además, Aron proponía que se tratase de dos completos desconocidos.

En enero de 2015, la escritora Mandy Len Catron publicó en 'The New York Times' un artículo en el que contaba su propia experiencia con este experimento. Según relataba Len Catron, durante la prueba que realizó junto a aquel hombre, que no se ajustaba exactamente a la definición de desconocido, las confesiones que le resultaron más incómodas no fueron las que tuvo que hacer sobre su vida, sino aquellas que les implicaban directamente a los dos, como "di tres cosas que creas tener en común con tu interlocutor".