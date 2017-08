Este verano, ¡cuidado con perder a los niños!

El titular puede sonar a broma... pero no lo es. Es más, la pérdida de un pequeño es una situación realmente angustiosa, tanto para los padres como para él mismo. Durante el verano, la posibilidad de que los niños se extravíen es mayor, ya que solemos acudir a sitios con gran aglomeración de gente –en la playa, el parque de atracciones, un centro comercial...– y los pequeños son curiosos e impulsivos, se distraen con facilidad y su sentido de la orientación no está plenamente desarrollado. Y, si no, que se lo pregunten a los miembros de Cruz Roja, que suelen atender más de 2.500 llamadas cada verano de otros tantos padres desesperados que han extraviado a sus hijos en lugares públicos. La mayoría de estos casos corresponden a niños de entre 2 y 6 años, a esta edad ya empiezan a orientarse y a ser capaces de pedir ayuda.