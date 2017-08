Disney lanza la campaña de fotografía para animar a niñas de todo el mundo "a soñar a lo grande"

La campaña forma parte de la iniciativa de Disney llamada 'Dream Big, Princess' que se lanzó en 2016 y que utiliza el poder de las historias de las princesas Disney para inspirar a las niñas. Las fotografías se compartirán en las redes sociales para ayudar a recaudar fondos para 'Girl Up', la campaña de la Fundación de las Naciones Unidas que apoya el liderazgo y el empoderamiento de las adolescentes.

Get inspired to #DreamBigPrincess with this stunning series of photos: https://t.co/0rxf1wQjys pic.twitter.com/tENe4zckLG