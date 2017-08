Pietra, de perro guía a “reina de la casa”

“El miedo, el horror y el pánico” invadían a Leticia Dionisio cada vez que un can se le acercaba. Doce años después, no imagina una vida en la que no estén presentes sus dos perras. Una situación sirvió para diluir todas esas dudas e inseguridades. Cuando la evoca, vuelve a revivir sentimientos de aquel instante que le dificultan en la búsqueda de palabras para describirlo. Lo recuerda como un “flechazo”, el momento en que conoció a su primera perra guía.