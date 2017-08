'Despacito', no; '¿A quién le importa?,' sí

Según este instituto, el mensaje que ofrecen éxitos veraniegos como el citado tema de Luis Fonsi, el ‘Me enamoré’, de Shakira, 'Súbeme la radio' de Enrique Iglesias o 'Vente pa acá' de Ricky Martin, resultan inapropiados y, por este motivo, ha decidido excluirlas del catálogo de 200 canciones “libres de violencia sexista” que propone a bares, verbenas y casetas de pueblo.

Desde el instituto defienden que no pretenden imponer nada, sino que tratan de promover actitudes y comportamientos basados en el respeto, la igualdad, y la autonomía.

A juicio del Instituto Vasco de la Mujer, temas como ‘Ella’ de Bebe, ‘Jodida pero contenta’ de Buika, ‘Yo no soy esa’ de Mari Trini o ‘I will survive' de Gloria Gaynor, entrarían dentro de los temas catalogados como apropiados para mover el esqueleto sin alimentar una actitud sexista por ello.

Otros conocidos hits que conforman la lista son '¿A quién le importa?' de Alaska, 'Just a girl' de No Doubt, 'Express yourself' de Madonna, 'People have the power' de Patti Smith o 'Titanium'' de David Guetta.