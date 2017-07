Esperando el siguiente asalto

Durante las últimas horas, el viento y la marea han movilizado zonas inmensas de hielo en el estrecho de Nares. Con un poco de suerte tendremos nuestra oportunidad en el siguiente asalto. De momento, esperamos en el rincón del ring: un precioso fiordo rodeado de glaciares, cascadas y algún iceberg perdido en el que nos hemos escondido.

Mientras recuperamos horas de sueño, comemos e intentamos mantener la mínima higiene, también ponemos a punto las armas. Ayer arreglamos el grupo de cambio del Northabout.

Cada uno de los 8 miembros del equipo dispone de un traje de supervivencia, indispensable si ocurre un naufragio en estas aguas. Son elementos de seguridad muy específicos que reúnen todas las garantías de seguridad exigibles: flotabilidad, visibilidad y estanqueidad. Están fabricados con neopreno ultraresistente. En caso de emergencia que implique el abandono del barco, nuestra supervivencia dependerá de ellos, junto a las bolsas estancas con comida liofilizada, un pequeño desalinizador de agua portátil y el teléfono satélite. Esperamos que nada de ello sea necesario.

Mientras tanto, las horas pasan lentamente. Los partes de hielo de gobierno canadiense parecen indicar que se está limpiando parte del hielo que bloquea nuestro avance unos grados al norte. También hay buenas perspectivas en lo que refiere al tiempo y no se prevé temporal. Ayer escuchamos en la aldea de Siorapaluk la frase que explica todo en estas latitudes: "the weather is the boss", el tiempo es el que manda. Eso nos da ánimos para continuar con nuestra particular guerrilla.

Diario de Javier Zardoya

