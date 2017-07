María Teresa Campos desea a Rajoy que logre una medalla al crecimiento del empleo

Campos ha sido una de las galardonadas con esa distinción en un acto celebrado en el Palacio de la Moncloa y en el que ha estado acompañada, entre otros, por sus hijas, Terelu Campos y Carmen Borrego, y por su pareja, Edmundo Arrocet.

La presentadora ha agradecido el reconocimiento y ha asegurado que cuando la ministra de Empleo, Fátima Báñez (presente en el acto), la llamó para comunicarle que se le había otorgado esta medalla, le dio "una de las alegrías más grandes en uno de los momentos más difíciles" de su vida.

Ha recordado que empezó su labor profesional a los 15 años y que nunca ha dicho no a un trabajo porque no cree que haya unos más importantes que otros, sino que hay trabajos bien hechos y mal hechos.

La presentadora ha explicado que siempre ha tenido como premisa entretener, informar, aportar algo a su conocimiento si es posible, y siempre hacerlo todo con el máximo respeto e intentando hacer amigos.

"Yo he hecho programas porque me gustaba que la gente me quisiera, y por eso me gusta -ha explicado- que más que presentadora, me digan comunicadora, que hablas y notas que algo del público vuelve hacia ti". Eso ha dicho que se lo ha demostrado "de sobra" la gente con motivo de su reciente enfermedad.

Tras hacer un breve repaso de su trayectoria profesional, ha dado las gracias a Paolo Vasile, consejero delegado de Mediaset y que ha estado también en este acto, por permitir que tras un "viaje tonto de ida" volviera a Telecinco, una cadena en la que ha asegurado tener los mayores éxitos de su vida. Y ha asegurado que ella va a seguir trabajando hasta que se le acabe la gasolina.

Ha sido a continuación cuando se ha referido a los datos de creación de puestos de trabajo y ha deseado a Rajoy que los españoles le pudieran otorgar a él la medalla de oro al trabajo por el crecimiento del empleo.

El presidente le ha agradecido sus buenos deseos porque ha dicho que se trata de buenos deseos para España al menos mientras esté al frente del Ejecutivo.

Rajoy ha calificado a Campos de una "grande de la comunicación" y un ejemplo de entrega profesional fundada en el carisma y la autenticidad.

"Teresa, te queremos desplegando tu talento como siempre haces, en la radio, en la televisión y más recientemente en tu faceta de escritora", ha añadido.