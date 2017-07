Miles de 'esponjas' amarillas invaden la costa de Francia

Cientos de miles de bolas de espuma amarillenta con aspecto y textura de esponja -pero que no lo son- han invadido, desde el 17 de julio, la costa del norte de Francia .

En concreto, el fenómeno -cuyo origen todavía es un misterio- está ocurriendo en Pas-de-Calais, que ya tiene cubiertos unos 32 kilómetros de playa.

Hasta el momento, los expertos han descartado que se trate tanto de las esponjas orgánicas del mar como de la espuma de poliuretano hecha por el hombre.

En este sentido, Jonathan Hénicart, el presidente de la organización que lucha contra la contaminación de la playa Sea-Mer, ha mantenido a La Voix du Nord que, “cuando las tocas son un poco grasosas. Son frágiles pero no se desmoronan fácilmente. No tiene un olor específico y no sabemos si son tóxicas. Deberíamos evitar el contacto con ellas".

La Asociación Cedre, una organización que estudia la contaminación de hidrocarbonos, va a analizar las muestras tomadas de la playa para verificar su origen.