'La Liga de la Justicia', Spielberg y 'Blade Runner 2049' conquistan la Comic-Con

El estudio Warner Bros. no escatimó munición pesada en su presentación en la Comic-Con y desveló este sábado nuevos detalles del filme de superhéroes 'Liga de la justicia', del nuevo proyecto de Steven Spielberg 'Ready Player One' y de la secuela del clásico de ciencia-ficción 'Blade Runner'.

Señalado como uno de los actos más esperados en esta Comic-Con, Warner Bros. no decepcionó a sus fans al mostrar el primer tráiler de 'Ready Player One' de Spielberg junto a un nuevo y espectacular adelanto de 'Liga de la justicia' y, por otro lado, confirmó el secreto a voces de que 'Wonder Woman' tendrá una secuela.