Madame Tussauds blanquea a Beyoncé y desata la polémica

El museo de cera Madame Tussauds está envuelto en una gran polémica. Después de que el Twitter de la sede de este museo en Nueva York retuitease la figura de cera de Beyoncé, los usuarios de la red social enfurecieron al ver que la figura de la cantante tenía un color de piel claro.

@Beyonce is back and "Running the " here in @nycwax! Be sure to come by and see her before she leaves in September! #FamousFun pic.twitter.com/y7L1x5KtqS