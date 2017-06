El 'Washington Post' se rinde ante el encanto de Zaragoza

Si hace unos meses Zaragoza conquistó a la prensa británica, ahora ha traspasado fronteras y ha encandilado a una nueva conquista: los Estados Unidos. Allí, el longevo diario 'The Washington Post' ha publicado en su sección digital de viajes un reportaje sobre la gastronomía, la historia y los atractivos turísticos de la capital aragonesa.

'Zaragoza: Goya, tapas in El Tubo and 2,000 years of history'. Así titula Michelle Locke, la autora del texto, el reportaje. El titular ya deja claro cuál va a ser el contenido del texto: la figura de Goya, la peculiar gastronomía del Tubo y la historia de la ciudad, cuya huella ha quedado visible en cada calle.

Las murallas romanas y la estatua de César Augusto ("con la que varias parejas se toman 'selfies'") son los primeros vestigios que resalta la autora del artículo. En su paseo por la ciudad, la escritora se ve sorprendida por el reflejo de una torre en un bloque de cristal frente a una fuente, la de la Hispanidad. Es aquí donde el diario estadounidense descubre la belleza de la Plaza del Pilar. Locke argumenta que visitar este enclave es solo una de las razones para que Zaragoza esté en la lista de los municipios españoles que hay que descubrir.