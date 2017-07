Un gobernador cierra las playas al público y le pillan tomando el sol en una

El polémico gobernador republicano y aspirante a las pasadas elecciones presidenciales estadounidenses Chris Christie junto con toda su familia ha sido cazado en una playa de la localidad de Berkeley (Nueva Jersey, EE. UU.), después de que él mismo ordenase el cierre de parques públicos y playas por falta de presupuesto.

Christie scorched by national criticism for visit to closed N.J. beach https://t.co/y7bi0WAxbp pic.twitter.com/lLWNrhDYKT