Cómo organizar una boda perfecta, paso a paso

Es importante tener en cuenta muchos factores para que este día tan especial quede perfecto, tal y como nosotros queremos. Las bodas son una celebración del amor y, como tal, generan muchas emociones, tanto en los protagonistas, como en los invitados.

Lo que tenemos que tener en cuenta en primer lugar es que la idea de una boda perfecta es muy subjetiva, ya que depende de la personalidad de cada pareja, de lo que estén buscando y de la esencia que quieran darle a este día. Pero para que todo quede como hemos soñado, es importante tener en cuenta los siguientes puntos.

Primero, la elección de un wedding planner es muy importante, ya que va a ser la persona que nos ayudará a trasladar las ideas al mundo real. Tiene que ser una persona con la que tengamos confianza y que entienda todo lo que queremos hacer para vuestra boda. Saber elegir es lo más importante y gracias a www.lazosdeamor.es una web de entrevistas a wedding planners podréis encontrar toda la información acerca de este sector.

Una vez elegida nuestra persona de confianza tendremos que elegir el lugar de la celebración. Aquí tendremos en cuenta el menú y el ambiente. Es recomendable que el menú que sea diverso y original para que pueda quedar al gusto de todos los comensales y que, además, pueda sorprender. Aquí entran en juego los proveedores. Ellos serán los encargados de ayudarnos a encontrar los detalles que crearán el ambiente que deseamos en la boda, para que todos los invitados se sientan especiales.

La decoración es otro de los puntos que más tienen en cuenta los novios. Depende mucho de los gustos de la pareja. Por ejemplo, podemos tener desde una boda temática hasta una moderna, pasando por enlaces con un toque más rústico. Además, para el final de la velada podemos utilizar ideas originales que hoy en día están muy de moda, como los fuegos artificiales, el vuelo de palomas o incluso el lanzamiento de farolillos, haciendo que el cielo quede iluminado y espectacular.

Otros puntos a tener en cuenta, y que no parecen importantes a simple vista, son los que podemos incluir en la fiesta final, donde podemos ponernos creativos y contratar desde un dj hasta un cuarteto de jazz, pasando por un monologuista. También merecen especial atención los detalles que permitirá a novios e invitados quedarse con un recuerdo inolvidable de la boda. En este caso podemos alquilar un photocall para que nuestros invitados se hagan fotos, o tener una cámara polaroid, con la que los propios invitados pueden ir haciéndose fotos durante toda la velada.

Estas son solo algunas sugerencias, pero lo importante es tener muy claro que cada boda es única y especial. No es necesario seguir al pie de la letra ninguna guía o estilo, cread vuestras ideas, buscad a la persona idónea para que las haga realidad y, finalmente, disfrutad de vuestro día con vuestra familia y amigos. La boda será perfecta siempre y cuando hagáis realidad vuestros sueños. Como único consejo firme, es fundamental tener siempre un plan B, porque si por ejemplo el día de la boda llueve, se rompe el vestido o hay algún problema con los invitados que pueda solucionarse rápido y que siga saliendo todo como lo esperado. No hay un manual para la boda perfecta, cada persona tiene la suya propia en su mente. No tangáis miedo, lanzaos, todo puede hacerse realidad.

Redacción de María Sánchez Climent y Vicent Masmano Pallás

Autores del blog Lazos de Amor