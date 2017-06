Rafael Amargo se estrena como diseñador en la pasarela 080

'Ecléctico' es la confluencia de distintos rasgos y estilos que mezcla la moda 'athleisure', las tendencias más sofisticadas y el flamenco, tres corrientes que definen el ADN de Rafael Amargo, y ahora también de su marca AmorAmargo.

"Tenía que ser un desfile ecléctico como yo soy; el exceso bien cuidado, con mucha información y muchos elementos", ha comentado el nuevo diseñador en una entrevista.

Amargo ha explicado que, al ser su primer trabajo, "quería hacerle un homenaje a grandes amigos" como es el caso del pintor español afincado en Nueva York Domingo Zapata, que ha pintado algunas de las prendas que han desfilado.

Este primer desfile representa "una exposición de todo lo que quiero hacer", ha asegurado Amargo, que ha señalado que más adelante "la línea de diseño cogerá una forma menos ecléctica".

La colección se ha basado en colores básicos pero fuertes, como son el blanco, el negro, el rojo o el oro y también ha dado un gran protagonismo al tejano, la prenda fetiche de AmorAmargo, con un total de 45 modelos de patronaje distintos que han lucido un casting de modelos de lo más diverso, entre los que también se encontraban los hijos del artista, Leon y Dante, y también Roscón, hijo de la televisiva Samantha Vallejo-Nágera.

El desfile se ha articulado en cuatro bloques en los que han destacado los jeans, camisetas, felpas y el chándal, así como prendas de baño y de ropa íntima y algunos diseños para la noche; uno de los bloques, dedicado a Salvador Dalí, ha contado con la colaboración de La Manual Alpargatera, encargada de proporcionar el calzado.

Para Amargo, "vestir el cuerpo debe ser una filosofía y un arte además de una necesidad", algo que ha transmitido a los modelos minutos antes de empezar el desfile y ha proclamado: "Espero que la gente se lo pase bien".

"Tengo un programa en la televisión italiana, unos productores textiles me vieron que jugaba mucho con la moda y me atrevía con muchas cosas y he decidido darme la oportunidad de diseñar y crear esta marca", ha dicho el artista para justificar su salto al mundo de la moda.

La segunda jornada de la 080 Barcelona Fashion ha empezado con los desfiles de LOA by Lidia Aguilera y Mietis, que han compartido el turno de mañana con Pablo Erroz, Jnorig y Guillermina Baeza.

Lidia Aguilera ha presentado su colección 'Myanmar' inspirada en la amante y musa de Pablo Neruda, Jossie Bliss, que se ha trasladado a la Birmania colonial de 1928 para fusionar aquel entorno y vestuario con las tendencias actuales, mientras Mietis, en su debut, ha viajado al futuro con 'Cosmic cinderella' con claras referencias a los mundos de la fantasía y el motor.

En su turno, Pablo Errox ha desfilado con su colección 'Leave to Live', una oda a la vida libre y sin prejuicios con propuestas que recordaban a las olas del mar y un mundo lleno de color y estampados.

En su debut en la pasarela, el diseñador de Jnorig, Javier Girón, se ha estrenado con 'Dos mundos opuestos', una fusión entre la cultura asiática y la de América del Norte en los años 600-1200 que ha mezclado la estética de los samuráis y los ninjas con la de los guerreros indígenas y sus ritos espirituales.

Guillermina Baeza ha homenajeado el buen tiempo y su colección 'Camino hacia el sol' ha presentado una serie de bañadores y bikinis muy femeninos trabajados con tejidos muy delicados como el ante, el algodón, los calados o el tul elástico en que han predominado los estampados geométricos y lineales, mezclados con motivos de la naturaleza.

También la marca Lebor Gabala, encargada de abrir los desfiles de la tarde, se ha rendido a la época más cálida del año con una colección que se ha mantenido fiel al estilo de la marca con superposiciones, la combinación de múltiples estampados y un cierto aire retro, con las flores como protagonistas indiscutibles interpretadas con fuerza, colores vivos, silvestres y salvajes pero también frágiles y delicadas.

Txell Miras ha fusionado el estilo cargado característico del rococó y el minimalismo contemporáneo en su colección 'Rococont'. "He recuperado diseños y patronajes antiguos de Txell Miras, cuando era un poco más gótica y oscura para evolucionar hasta un minimal puro" ha explicado la diseñadora en una atención a los medios de comunicación.

Miriam Ponsa ha homenajeado a 'Las mujeres del mar' con una colección basada en la labor de las mujeres residentes en los pueblos de pescadores y marineros de Portugal, una inspiración que se ha traducido en una colección tanto creativa como comercial que ha querido imitar el mar con distintas técnicas y tejidos y con el azul como protagonista.

La 20 edición de la pasarela 080 Barcelona Fashion llegará este miércoles a su ecuador con del debut de las diseñadoras Maria Roch y Gemma Sach y el esperado desfile de Custo Barcelona, una de las marcas con más proyección internacional.