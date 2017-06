Brooklyn Beckham, ¿fotógrafo de prestigio o niño de papá?

A Brooklyn Beckham le gusta la fotografía. El mayor de los hijos de David y Victoria Beckham lleva tiempo mostrando en la redes sociales su pasión por la imagen. Y ahora, su afición se ha convertido en un libro , una obra de gran formato que recoge sus mejores fotos de los últimos tiempos. 'What I see' ('Lo que veo') ya está a la venta en el Reino Unido por 9,99 libras. Y su aparición no ha pasado desapercibida.

Los fans del chaval (David tiene 18 años) están encantados. Pero el mundo de la fotografía, y muchos internautas, han criticado que se publique el trabajo de un adolescente amateur que, dicen, tiene mucho que aprender como fotógrafo y se preguntan si el libro habría visto la luz de no ser su autor hijo de quien es.

Una de las primeras críticas llegó de Alice Jones, editoria de arte y columinsta, que mostró su enfado en Twitter. "Gran fan de las terribles fotografías y peores títulos de Brooklyn Beckham", escribió, junto a las fotos de dos de las páginas del libro:

Huge fan of Brooklyn Beckham's terrible photographs and even worse captions pic.twitter.com/012PeCcED4

En la primera imagen, la del elefante, se lee: "Elefantes en Kenia. Tan difíciles de fotografiar y tan increíbles". En la segunda, el pie dice: "Cena: Me gusta esta foto. Está desenfocada, pero se puede ver que pasan muchas cosas". Con esta presentación, muchos tuiteros han dado la razón a Jones:

("Ah, el elusivo elefante. Los animales más grandes y estáticos son ciertamente los más difíciles de capturar en una película").

("Ese elefante es increíble. Nunca he visto un elefante que se parezca tanto a un vasito de helado derretido").

Los comentarios sobre el libro del joven Beckham oscila entre el enfado y la risa, y han sido la excusa perfecta para los tuiteros más ácidos y bromistas:

Inspired by Brooklyn Beckham, I'm creating a book showcasing my photography. I call this one 'Fox in Next Door's Garden But it Was Dark' pic.twitter.com/pclHhRxv6W — drivelcast (@drivelcast) 23 de junio de 2017

("Inspirado por Brooklyn Beckham, estoy creando un libro para mostrar mis fotografías. A esta la llamo 'Zorro en el jardín de al lado cuando estaba oscuro")

I've spent the last 20 years photographing wild animals in the hope of a book deal. Unsuccessfully. Then Brooklyn Beckham comes along... pic.twitter.com/G09noiNn1k — Rob Nathan (@BobbyNathan) 24 de junio de 2017

("He pasado los últimos 20 años fotografiando animales salvajes con la esperanza de hacer un libro. Entonces aparece Brooklyn Bekham...").

Brooklyn Beckham's book of photos show us one thing. You can be talentless but relates to a celeb or two and you'll get published no bother — Vincent S Coster (@VSCoster) 24 de junio de 2017

(El libro de fotos de Brooklyn Beckham nos enseña una cosa. Aunque no tengas ningún talento, menciona a uno o dos famosos y te lo publicarán sin problemas").

BREAKING: the next volume of Brooklyn Beckham's photo book will just be his thumb. — David Lemon (@DavidLemon777) 25 de junio de 2017

("ÚLTIMA HORA: El próximo volumen de fotografía de Brooklyn Beckham será solo sobre su pulgar)".

La publicación del libro, además, ha coincidido con la noticia de que Beckham va a mudarse a Nueva York para estudiar fotografía. Y las redes no han podido dejarlo pasar...

Imagine sitting down at your first university lecture and seeing Brooklyn Beckham next to you. Yeah, THAT prick has had a book published — #NotTrending (@CrackedActor99) 26 de junio de 2017

("Imagina que te sientas en tu primera clase en la Universidad y ves a Brooklyn Beckham sentado a tu lado. Sí, ESE pringado tiene un libro publicado").

La editorial responsable el libro, Random House, ha defendido su apuesta. En declaraciones a los medios británicos, ha asegurado que el de Beckham es "un libro para adolescentes hecho por un adolescente, que da a los fans de Brooklyn la posibilidad de entrar en su mundo a través de su perspectiva única y creativa".

En cualquier caso, y como apuesta editorial, seguro que en Random House se han fijado en que el joven fotógrafo tiene 10 millones de seguidores en Instagram, donde cuelga buena parte de sus imágenes. Y aunque hay quien cree que se trata solo del capricho de un niño de papá, seguro que muchos de ellos están deseando ver -y comprar- el nuevo libro. Cosas de la fama...