¿Qué hago si me topo con un dron fisgón?

Hace unos días los medios de comunicación se hacían eco de la denuncia de siete chicas tras ser grabadas desnudas por un dron mientras tomaban el sol en una barca en Mallorca por los tripulantes de un yate cercano. Aunque finalmente fuentes del instituto armado afirmaban no apreciar un comportamiento delictivo puesto que las imágenes supuestamente captadas no habían sido difundidas ni registradas, el suceso reabría el debate sobre dónde está el límite entre la intimidad y la vida pública .

Con la aparición de este tipo de aeronaves surgirían las primeras normativas, en opinión de los profesionales aragoneses, todavía insuficientes. A pesar de sus múltiples usos en el campo de la seguridad y las emergencias, la ganadería y agricultura, la termografía y el mundo del cine y la televisión, también existe un uso negligente de estas aeronaves.

Desde la entrada en vigor de la ley, el 4 de julio de 2014, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) ha abierto un total de 137 expedientes sancionadores, de los cuales ya han salido 98 sanciones por un importe de más de 438.000 euros. “La mayoría han sido por no ser un operador habilitado, por no cumplir los requisitos relativos a la aeronave y por sobrevuelo de zonas no permitidas”, informan desde la Agencia.

Actualmente en Aragón contamos con 80 operadores (de los más de 2.200 que hay en España) y 200 pilotos capacitados para manejar este tipo de aeronaves. En torno a una veintena forman parte de Adronaragon, la Asociación Aragonesa de Pilotos y Operadores de Drones creada en 2016. En opinión de su presidente, Guillermo de Roda, gerente de ACG Drone, los mayores problemas de este nuevo sector son el intrusismo y el desconocimiento: “Cualquier vídeo de dron que ha sido grabado en la ciudad es ilegal ya que la normativa prohíbe volar en núcleos urbanos y sobre grupos de personas”.

“Seguramente estos chicos –los del yate de Mallorca- no tenían ni la licencia, y es que hay que diferenciar el uso recreativo -que no la requiere- y el profesional”, advierte. “En cualquier caso hay que respetar la normativa, el problema es que cualquier persona puede comprarse un dron, pero no recibe la formación necesaria”, advierte.

Aunque actualmente la normativa se encuentra en revisión “y existen probabilidades de que antes de que finalice este año 2017 sea aprobada”, añade de Roda, todavía se desconoce si el nuevo texto incorporaría nuevas normas que permitirían el vuelo sobre poblaciones siguiendo unos criterios de seguridad y vuelos nocturnos.

“Un dron no es un juguete y es imprescindible ser conocedor de la normativa vigente, no solo la específica sino la que nos afecta directamente como el caso de la intimidad”, añade Javier Pardos, gerente de Diaporama Pro, empresa aragonesa especializada en la grabación de imágenes aéreas cinematográficas y vicepresidente de la Asociación Española de Drones y Afines, Aedrón. Además, la capital aragonesa cuenta con una peculiaridad: “Se trata de una ciudad ubicada en una Zona de Control de Aeropuerto (CTR), ya que estamos a 8 kilómetros de distancia”, añade.

“En nuestro caso, esta restricción afecta a toda la ciudad incluidos los polígonos, aunque esperamos que la nueva normativa incluya la opción de solicitar una autorización”, añade Pardos. En su caso se trata de una de las primeras operadoras aragonesas en darse de alta en el registro oficial, en el año 2015, como los también aragoneses Zenith Drones. “Cuando me saqué la licencia tan solo estábamos 30 en toda España. En año y medio superamos los 2.000”, explica Raúl de Narciso, gerente de la empresa especializada en grabación e inspección.

En su opinión, actualmente existen más limitaciones legales que técnicas, aunque es imprescindible concienciar a la gente de la importancia de conocer la normativa. “Estamos hablando de un artefacto que puede utilizarse como un arma y que puede ser peligroso en malas manos. Por eso debería de hacerse un registro oficial de drones”, opina.

¿Puedo derribar un dron?

Actualmente, como explica Antonio Vargas Vilardosa, abogado experto en nuevas tecnologías, “el problema surge porque la tecnología avanza a una velocidad superior a las leyes con lo que en ocasiones, la normativa vigente pudiera no dar soluciones a los problemas derivados del uso de nuevas invenciones”.

Sobre los hechos ocurridos en Mallorca, el letrado zaragozano advierte que “la utilización de un dron para realizar este tipo de conductas con toda probabilidad incurre en una vulneración al derecho a la intimidad de las personas, el cual está garantizado por la Constitución española en su Art. 18”.

Este tipo de conductas han provocado que otra polémica salte a las redes. ¿Es legal derribar un dron? La respuesta es negativa. “Solamente en casos extremos pudiera considerarse lícito el derribo caso que pudiera darse cuando el aparato perdiera el control o bien de forma intencionada se estuvieran poniendo en riesgo real los bienes de terceros o la seguridad de las personas”, concluye Vargas.