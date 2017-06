¿Por qué nos suenan las tripas?

Suele ocurrir en el momento más inoportuno: en una cita, en medio de una reunión importante o cuando vamos a comer por primera vez a casa de los suegros. Algo empieza a moverse en nuestro abdomen y es imposible disimular un ruido que parece salir de la más profunda de las cavernas: nos rugen las tripas.

En realidad, no es que la tripa suene solo cuando no conviene. Lo hace casi constantemente, aunque no siempre el sonido alcanza un volumen suficiente como para que lo escuchen los demás.

Aunque hay quienes creen que solo nos suena la tripa cuando tenemos hambre, eso no es del todo cierto. Los ruidos se producen cuando nuestro estómago espera comida, sí, pero también durante todo el proceso de la digestión.