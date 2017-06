Toreros y políticos muestran su pésame por la muerte de Iván Fandiño

Enrique Ponce califica a Fandiño de "torerazo" y añade en su cuenta de Twitter: "siempre te recordaré en esas tardes compartiendo la gloria del toreo".

Por su parte, Alejandro Talavante señala en esta red que "el cobarde muere mil veces, el valiente solo una", e ilustra su mensaje con una foto del fallecido,

El torero peruano Andrés Roca Rey afirma: "la puerta grande del cielo se abre para ti, torero·

El cobarde muere mil veces, el valiente solo una.

Descansa amigo pic.twitter.com/VFfQrp7tVl — Alejandro Talavante (@aletalavante) 17 de junio de 2017

El francés Sebastián Castella dice en un twitt que "la muerte se ha llevado a un amigo y de algún modo parte de nuestras almas".

Otro torero, David Fandilla recuerda: "muchos sueños compartidos y momentos inolvidables a tu lado".

Miguel Ángel Perera reconoce que es "imposible" expresar otra cosa más que "un inmenso dolor" por la trágica muerte de un torero a quien Francisco Rivera Ordóñez, Paquirri, espera que "Dios te acoja en su gloria y le de consuelo a tu familia".

Diego Urdiales califica como "tremenda y terrible" la muerte de Fandiño, con quien el toreo "se vuelve a quedar sin palabras", igual que Paco Ureña, quien muestra su "desolación" en un mensaje que acompaña con una imagen del torero vasco.

Curro Díaz asegura estar "destrozado" por la muerte de un "gran amigo", al que califica de "hombre íntegro y libre", calificativos muy similares a los que utiliza el Cid, quien considera a Fandiño como un torero "honrado, honesto e íntegro".

El francés Juan Bautista confiesa estar también "roto de dolor, consternado por la muerte de un héroe y un ejemplo a seguir".

Rafaelillo dice no tener tampoco palabras "para poder expresar tanto dolor", mientras que Manuel Escribano asegura no creérselo todavía. "Me siento consternado, roto..."

Ginés Marín, quien se enteró del funesto suceso después de torear en Las Ventas, reconoce padecer "sentimientos encontrados", y desea que Dios le tenga en la gloria, "la que te has ganado, torero".

Antonio Nazaré se encuentra "hundido" por tan fatal noticia. "Amigo, allá donde estés, sigue con la misma verdad. Gloria a ti"; y Gómez del Pilar manifiesta que: "Hoy reina el silencio en el toreo. En el cielo se romperá con una ovación para ti, compañero. Adiós maestro, adiós torero".

David Galván coincide con sus compañeros al sentir "desolación y tristeza" por la pérdida de un "inmenso" torero. "Maestro, gracias por su verdad y entrega. Será eterno el legado que dejas en la tierra".

Igual que Javier Jiménez, quien considera a Fandiño como "un ejemplo de cómo afrontar la vida y el toreo".

El mexicano Joselito Adame confiesa estar "desolado por la tragedia de mi amigo Iván Fandiño. Se me agolpan los recuerdos y todo lo que me aportaste en el toreo y en la vida"; mientras que Fortes publica lo siguiente: "La muerte hace de cada instante un privilegio, nos enseña que nada es lo suficientemente importante para que dejemos de sentir. Descansa en paz torero.

Los veteranos Juan Mora y Francisco Ruiz Miguel también se han despedido de Fandiño, como también otros matadores de toros como Daniel Luque, Miguel Abellán, Víctor Puerto, Esaú Fernández, Ángel Teruel, Serafín Marín, Alberto Lamelas, Lama de Góngora, Fernando Cruz, el colombiano Juan de Castilla o José Luis Moreno, entre otros muchos.

El rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza publica también el siguiente mensaje: "Con profundo pesar por la trágica muerte de Iván Fandiño. Acompañamos a su familia ante tan irreparable pérdida.

La Casa Chopera se suma, asimismo, a las numerosas condolencias con un "siempre estarás con nosotros", y los ganaderos Victorino y Adolfo Martín y José Luis Pereda, éste último amigo personal del de Orduña: "DEP amigo, hermano, maestro".

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, dice estar "sobrecogido" y muestra su cariño a la familia y amigos de Fandiño, mientras que la titular de Defensa, María Dolores de Cospedal, comparte en un tuit el dolor con los aficionados y con los vecinos de Tórtola de Henares (Guadalajara), localidad a la que estaba vinculado el toreo muerto.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, recuerda "tantas tardes que nos regaló de arte y valentía".